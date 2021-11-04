İdo Tatlıses bayına ABD'ye gitti! İbrahim Tatlıses'ten tepki gecikmedi 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'
Geçtiğimiz ay dünya evine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli balayı için Amerika'yı seçti. Amerika'da tatil yapan çift babaları İbrahim Tatlıses'i de unutmadı. İdo, Belarus'taki Double Tree by Hilton Hotel'de konser veren babasına süpriz yaptı. Tatlıses sahnedeyken İdo telefonla arayarak görüntülü konuştu. Baba ve oğlun diyalogları konsere gelenleri kahkaya boğdu. İmparator, balayı için Amerika'ya giden oğluna "Babam da göndermişti beni Amerika'ya, balayına" diyerek espri yaptı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bir süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de büyük bir törenle evlendi. Düğüne sanat camiasından da bir çok ünlü isim katıldı. Çift düğün sonrası balayı için ABD'ye uçtu. Sosyal medyayı da sık kullanan çift mutluluklarını her fırsatta fotoğraf paylaşarak cümle aleme duyurdu. İdo Tatlıses balayında da babasını unutmadı ve telefonla sürpriz yaptı.
Belarus'ta konser veren İbrahim Tatlıses sahnede olduğu sırada telefonla oğlu ile görüntülü konuştu.
Görüntülü görüşme sırasında espriler yapan İbrahim Tatlıses, "Babam da göndermişti beni Amerika'ya, balayına" sözleriyle davetlileri güldürdü.
Raffles Otel'de 500 kişilik davetle gerçekleşen düğünde İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verildi.