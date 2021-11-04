İdo Tatlıses bayına ABD'ye gitti! İbrahim Tatlıses'ten tepki gecikmedi 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bir süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de büyük bir törenle evlendi. Düğüne sanat camiasından da bir çok ünlü isim katıldı. Çift düğün sonrası balayı için ABD'ye uçtu. Sosyal medyayı da sık kullanan çift mutluluklarını her fırsatta fotoğraf paylaşarak cümle aleme duyurdu. İdo Tatlıses balayında da babasını unutmadı ve telefonla sürpriz yaptı.