Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri şaşkına çevirdi! Tıpa tıp aynısı...
Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan'ı canlandıran Evrim Alasya, annesiyle gündem oldu. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken "Tıpa tıp aynısı", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. Öte yandan Alasya'nın biricik annesi güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Evrim Alasya'nın benzerliğiyle dikkat çeken annesi...
30.10.2022 23:25 - Son Güncelleme: 30.10.2022 23:25
Ünlü oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Kıvılcım Arslan karakteriyle ekranlara döndü.