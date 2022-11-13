Kızılcık Şerbeti’nin fitne eltisi Nilay’ı tanıdınız mı! 21 kilo veren Feyza Civelek’in sırrı ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy ile aynı dizide oynamıştı!

21 KİLO VEREREK BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Civelek, her gün mutlaka bir saat yürüdüğünü vurgulayarak, "Gördüğünüz gibi her gün Bebek'te bir saat yürüyorum, yeniden kilo almaktan korkuyorum ve kendime dikkat ediyorum. Un, şeker ve hamurun tadını unuttum" şeklinde konuştu.