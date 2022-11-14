Kızılcık Şerbeti'nin fitne eltisi Nilay'ı tanıdınız mı! 21 kilo verdi! Feyza Civelek'in zayıflama sırrı ortaya çıktı!
Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti adlı dizide Nilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyza Civelek'in eski halini görenler tanıyamıyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı fitneliğiyle izleyiciye şaç baş yoldurtan elti Nilay'ı siz bir de gerçekte görün! Ünlü oyuncu Feyza Civelek gerçek hayatta sosyal medya paylaşımlarıyla mest ediyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya ile aynı dizide rol alan genç oyuncu Adını Feriha Koydum'da tiki Lara karakterine hayat veriyordu. 2011-2012 yılları arasında yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken Civelek değişimiyle şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan güzel oyuncunun tam 21 kilo verdiği ortaya çıktı. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz! İşte Feyza Civelek'in eski ve yeni hali ile kilo verme sırrı...
Başrollerinde Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti her Cuma ekranlara geliyor.
2011-2012 yılları arasında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde tiki Lara karakterini canlandıran Civelek o dönem 42 bedendeydi.