Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! Hadise sır gibi sakladığı erkek kardeşini paylaştı ortalık yıkıldı! Benzerlikleri olay oldu

Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması "Idool"a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve iki yıl sonra 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz, ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeş, Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı.