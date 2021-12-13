Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! Hadise sır gibi sakladığı erkek kardeşini paylaştı ortalık yıkıldı! Benzerlikleri olay oldu
Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, son dönemlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Murat Açıkgöz'ün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken "Hadise'nin erkek versiyonu", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin kameralardan uzak yaşayan kardeşi Murat...
Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması "Idool"a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve iki yıl sonra 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz, ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeş, Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı.
Ancak 2010'lu yılların başlarında giderek büyük bir aile şirketi haline gelen Açıkgöz kardeşler daha sonra mali anlaşmazlıklar nedeni ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ünlü sanatçı basına yansıyan anlaşmazlık haberlerini ablası Hülya, kardeşleri Derya ve Murat'ı sosyal medyada takipten çıkartarak doğruladı.
Kardeşleri Derya ve Murat Açıkgöz ile arasındaki buzları eriten ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında erkek kardeşi Murat Açıkgöz'ün doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.