Esra Bilgiç derin sırt dekolteli süper minisiyle paylaştı sosyal medya sallandı! Elbisesi ayrı pozu ayrı olay oldu herkes onu konuştu
Esra Bilgiç derin sırt dekolteli süper minisiyle paylaştı sosyal medya sallandı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Güzel kadın", "Sen hep gül" yorumları yapıldı. Öte yandan Bilgiç'in verdiği poz atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları "Yanlışlıkla mı paylaştın?" sorusunu yöneltti. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
13.12.2021 20:19
- Son Güncelleme: 13.12.2021 20:19
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Bilgiç, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu.