Esra Bilgiç derin sırt dekolteli süper minisiyle paylaştı sosyal medya sallandı! Elbisesi ayrı pozu ayrı olay oldu herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Bilgiç, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu.