"BİR İNSANIN HER ŞEYİ Mİ UCUZ OLUR!"

"Biz de evlendik, bir kamera yoktu. Bir gazeteciye haber verilmedi. Karnı ağzında artık; magazinlere poz veriyorlar. Ben hayatımda bu kadar rezil insanlar görmedim. Bir insanın her şeyi mi ucuz olur! Elemanların düğününe tabii gitmiyoruz. Çünkü mutluluklarını paylaşmıyoruz. Görünen köy kılavuz istemez herhalde.".