Kıvılcım Ural'a Leyla Mutlugil'den ağır sözler! 'Bir insanın her şeyi mi ucuz olur!'
Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin 5 aylık sevgilisiyle düğünde verdiği pozlar magazin gündeminde yerini aldı. Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın evliliği hakkında gözler Seçkin Piriler'e çevrilmişken, grubun gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşi Leyla Mutlugil'den ağır sözler geldi. Kıvılcım Ural'ın eski dostu Leyla Mutlugil, "Bir insanın her şeyi mi ucuz olur!" dedi ve devam etti...
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitirmesine neden olan Kıvılcım Ural'ın olay aşkı, geçtiğimiz akşam mutlu sona erdi. Ünlü rockçı, Soho House'daki nikahla 5 aylık hamile Ural'la dünyaevine girdi. Gözler Tangöze'nin eski eşi ve iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'e çevrilirken bu evliliğe sürpriz bir isimden tepki geldi.
"BİR İNSANIN HER ŞEYİ Mİ UCUZ OLUR!"
"Biz de evlendik, bir kamera yoktu. Bir gazeteciye haber verilmedi. Karnı ağzında artık; magazinlere poz veriyorlar. Ben hayatımda bu kadar rezil insanlar görmedim. Bir insanın her şeyi mi ucuz olur! Elemanların düğününe tabii gitmiyoruz. Çünkü mutluluklarını paylaşmıyoruz. Görünen köy kılavuz istemez herhalde.".
SEÇKİN PİRİLER SOKAKLARDA AĞLADI!
Bir magazin programının haberine göre, Seçkin Piriler düğün haberini aldığında Nişantaşı'ndaydı. Eski manken sokaklarda hıçkıra hıçkıra ağladı.
Piriler, şu anda 5 aylık hamile olan Kıvılcım ural ile igili "Hamileliği 3 gün önce öğrendim. Artık ne söyleyebilirim ki? Kaan, Hakan'ın doğum gününde de bir şey söylemedi" demişti.