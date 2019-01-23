Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?
Kıvılcım Ural ile Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin bebekleri dünyaya geldi. Seçkin Piriler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kız çocuğu oldu. Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda anne Kıvılcım Ural kimdir? Kaan Tangöze'den iki oğlu olan Seçkin Piriler bu konu hakkında ne yorum yapacak?
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:40:33 Güncelleme: 10:51:25
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