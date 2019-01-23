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Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

Kıvılcım Ural ile Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin bebekleri dünyaya geldi. Seçkin Piriler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'dan bir kız çocuğu oldu. Kıvılcım Ural 5 aylık hamileyken Kasım ayında sevgilisi Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda anne Kıvılcım Ural kimdir? Kaan Tangöze'den iki oğlu olan Seçkin Piriler bu konu hakkında ne yorum yapacak?

23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:40:33 Güncelleme: 10:51:25
Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

Kıvılcım Ural ve çocukluk aşkı Kaan Tangöze'nin kız bebekleri dünyaya geldi. Seçkin Piriler'in 2 çocuğunun babası Kaan Tangöze bir kez daha baba oldu...

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

Eski eşi Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile dünyaevine girdi.

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

Seçkin Piriler de gelin olduğunda ilk oğulları Hakan'a 5 aylık hamileydi.

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

KIVILCIM İLE KAAN'IN KIZLARI DOĞDU!

Kasım ayında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen Kıvılcım Ural, anne oldu.

Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze''nin kızları dünyaya geldi! Gözler Seçkin Piriler'e çevrildi! Kıvılcım Ural kimdir?

Dün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde doğum yapan Ural, bir kız bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, kızlarının ismini henüz açıklamadı.

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