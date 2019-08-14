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Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...

Türkiye'de yakışıklılık denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Kıvanç Tatlıtuğ. 35 yaşındaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatını göz önünden uzak tutmaya çalışanlardan. Hem bu kadar popüler olup hem de özel hayatını özel tutunca haliyle hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un iki abisi olduğunu ve birinin sosyal medyayı oldukça aktif kullandığını biliyor muydunuz? Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ son yaptığı paylaşımda Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Instagram'dan yaptığı paylaşıma 'Denizlere hakim olan, her şeye hakim olur' notunu düştü. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.08.2019 11:11 - Son Güncelleme: 14.08.2019 11:16
Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hande Erçel'e, Fahriye Evcen'den Kenan İmirzalıoğlu'na ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri.

Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...

AZRA AKIN

Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abilerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinden farklı...
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