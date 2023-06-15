Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu Kurt Efe babasının minyatürü oldu çıktı! Tatilde kural bozan Başak Dizer'in oğluyla çilek keyfi hayran bıraktı.

Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı. Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.