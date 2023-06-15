Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu Kurt Efe babasının minyatürü oldu çıktı! Tatilde kural bozan Başak Dizer'in oğluyla çilek keyfi hayran bıraktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu Kurt Efe babasının minyatürü oldu çıktı! Tatilde kural bozan Başak Dizer'in oğluyla çilek keyfi hayran bıraktı. 2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu sosyal medyada gündem oldu. Kurt Efe'yi görenler, "Başak Dizer resmen Kıvanç'ı doğurmuş" yorumları yapıyor. Önce mutfakta hünerlerini sergileyen eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sürprizini ardından da oğlu ile çilek toplamaya çıktığı anları paylaşan Başak Dizer paylaşımlarıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
15.06.2023 16:50 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:01
Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu Kurt Efe babasının minyatürü oldu çıktı! Tatilde kural bozan Başak Dizer'in oğluyla çilek keyfi hayran bıraktı.
Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı. Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.
Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
Barcelona tatilinin ardından sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam eden Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfaktaki hünlerlerini takipçileri ile paylaştı.