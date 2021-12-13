Kıvanç Tatlıtuğ’un çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke etmişti Erkan Özerman’ın videosu ifşa oldu: ’Kapat önünü o...u’

"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ YA"

Hakkındaki iddialara cevap vermek için yayına çıkan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı.