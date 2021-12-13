Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke etmişti Erkan Özerman'ın videosu ifşa oldu: 'Kapat önünü o...u'
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği pişkin yanıtla şoke etmişti... Erkan Özerman'ın videosu ortaya çıktı. Best Model yarışmasında erkek adaylara "Bana masaj yap" şeklinde taciz mesajları atmasıyla gündeme gelen Erkan Özerman'ın ortaya çıkan ses kaydında mankenlere kullandığı cümleler herkesi şaşkına çevirdi.
'KAPAT ÖNÜNÜ O...U'
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke etmişti! Erkan Özerman'ın videosu ifşa oldu. Aylar önce gerçekleştirilen Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi.
PODYUMDAKİ MODELLERE HAKARET EDİYOR
Hafta sonu gerçekleştirilen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
BU HİKAYEDE YANAN KIVANÇ OLDU!
Geçtiğimiz ekim ayında TV8 2. sayfa canlı yayını Erkan Özerman ile karıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleriyle yüzleştirilince çıldırdı, pişkince yanıt verdi.
Best Model 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddiaların ortaya çıktığı 2. Sayfa programına konuk olan Erkan Özerman, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.
"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ YA"
Hakkındaki iddialara cevap vermek için yayına çıkan Erkan Özerman, program sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ile tartışma yaşadı. Özerman'ın konuk olduğu canlı yayına iddiaları ortaya atan Best Model adayları da görüntülü olarak bağlandı.