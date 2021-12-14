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Haberler Magazin Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi 'sanat toplum içindir'

Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi 'sanat toplum içindir'

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.

14.12.2021 09:36 - Son Güncelleme: 14.12.2021 09:39
Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi ’sanat toplum içindir’

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti bir süre önce.

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Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi ’sanat toplum içindir’

Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi ’sanat toplum içindir’

Serel Yereli'nin yeni paylaşımı çok kısa sürede çok konuşuldu.

Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi ’sanat toplum içindir’

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.

Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle cama tıktı pozunu verdi! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi ’sanat toplum içindir’

"TOPLUM İÇİN"

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oyuncu, karelere, "Sanat toplum içindir." yazdı.

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