Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer de yanındayken laf attılar! O anlar sosyal medyada olay oldu: "Pes... Eşine Allah sabır versin..."
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e "Allah sabır versin" dedirten anlar! Oy kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'a kadınlar laf attı o anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Başak Dizer, eşinin beğenilmesi hakkında, "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor." demişti. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oy kullanırken koridorda bulunan kadınların "Allah özene bezene yaratmış" cümleleri sosyal medyada, "Adamın eşi yanında pes" yorumlarına neden oldu. İşte o anlar...
28.05.2023 11:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 11:40
"PES... EŞİNE ALLAH SABIR VERSİN..."
Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer de yanındayken laf attılar! O anlar sosyal medyada olay oldu.
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oy kullanırken ilginç anlar yaşandı.
2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe adında bir erkek evlat sahibi oldu.
Magazin basınında sık sık yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile uyumuyla dedikodu kazanını kaynatmıştı.