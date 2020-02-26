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Kıvanç Tatlıtuğ yeni 'klasiği' ile ilk kez görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ'un 200 bin TL'lik tutkusu...

Her adımıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ yine yaptı yapacağını... Son olarak çarpışma dizisi ile ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ, dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çekmişti. Eşi Başak Dizer ile evliliklerine gıpta ile bakılan Kıvanç Tatlıtuğ önceki gece 'yeni tutkusu'yla gecelerde yakalandı. Otomobil tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, koleksiyonuna bir de klasik otomobil ekledi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un 'yeni klasiği'

26.02.2020 09:45 - Son Güncelleme: 26.02.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





