Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesi ile hastaneye gitmiş ve hayranlarını epey korkutmuştu. Canlandırdığı her karakter ile adından söz ettirmeyi başaran oyuncunun koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından zatüre teşhisi konulduğunu öğrenen hayranları, her an Tatlıtuğ'un sağlık durumunu merak ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor. Başak Dizer, doktorun talimatlarına birebir uyarak adeta eşinin üzerine titriyor. Tatlıtuğ'un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyor. Birbirlerine hayranlık dolu bakışlar atan Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yaşı merak konusu oldu. Gerçeği öğrenenler ise epey şaşırdı. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den 6 yaş küçük...

