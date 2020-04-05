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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesi ile hastaneye gitmiş ve hayranlarını epey korkutmuştu. Canlandırdığı her karakter ile adından söz ettirmeyi başaran oyuncunun koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından zatüre teşhisi konulduğunu öğrenen hayranları, her an Tatlıtuğ'un sağlık durumunu merak ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor. Başak Dizer, doktorun talimatlarına birebir uyarak adeta eşinin üzerine titriyor. Tatlıtuğ'un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyor. Birbirlerine hayranlık dolu bakışlar atan Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yaşı merak konusu oldu. Gerçeği öğrenenler ise epey şaşırdı. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'den 6 yaş küçük...

05.04.2020 19:15 - Son Güncelleme: 05.04.2020 19:44
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

Birkaç gün önce hastalanan ve coronadan şüphelenen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını korkutmuştu. Corona virüs testi negatif çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. "

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

"Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim" demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

Eşi Başak Dizer de yaşananların ardından, "Son dakika aldığımız haberle sevindik hatta zatürreye bile sevindik. Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2148 vaka için çok çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara da acil şifalar dilerim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

Hastaneye giden ve test yaptıran oyuncunun corona virüs testi negatif çıkmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu. Bu haberle herkesi sevindiren Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor. Posta'nın haberine göre; Başak Dizer, doktorun talimatlarına birebir uyarak adeta eşinin üzerine titriyor. Tatlıtuğ'un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Tatlıtuğ...

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