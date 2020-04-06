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Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Parviz Abdullayev. Son bölümde sürpriz bir biçimde eleme potasına çıkan 34 yaşında sporcu Azerbaycan'da doğdu. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor. Sık sık çocuklarıyla fotoğraf paylaşsa da eşini sır gibi saklıyor. İşte başta Survivor yarışmacısı Parviz Abdullayev olmak üzere ünlülerin eşleri.

06.04.2020 08:29 - Son Güncelleme: 06.04.2020 08:29
Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

İşte başta Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi ve ünlülerin eşleri...

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Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Survivor Parviz Abdullayev'in eşi kim? İşte Perviz Abdullayev'in sır gibi sakladığı eşi...

Vedat - Linda Milor

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