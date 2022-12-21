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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe'yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe'yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe şu sıralar Milano'da tatilde... Özel hayatılarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift Milano'da kural bozdu. Gezdikleri gördükleri yerleri Instagram hesabından paylaşan ünlü çift peş peşe paylaşımlar yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile pozlarını peş peşe yayınladı. Baba oğul şu sıralar Instagram'da beğeni rekoruna doğru koşuyor.

21.12.2022 08:53 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:07
Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Instagram'dan "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla bu kareleri paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde.

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