Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe’yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.