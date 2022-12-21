Vav TV İzle
Haberler Magazin Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. Yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Tugay, paylaşımının altına "İyi geceler" notunu düştü. Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.12.2022 01:43 - Son Güncelleme: 21.12.2022 01:43
Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Medcezir dizisi ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Mine Tugay, Instagram'ın hikaye kısmında yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Tugay, paylaşımının altına ise "İyi geceler" notunu ekledi.

Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu

Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

SON DAKİKA