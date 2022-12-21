Mine Tugay’dan yatak pozu! “İyi geceler” paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yakın çekim paylaşan Mine Tugay yine çok konuşuldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. Yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Tugay, paylaşımının altına "İyi geceler" notunu düştü. Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
21.12.2022 01:43 - Son Güncelleme: 21.12.2022 01:43
Medcezir dizisi ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.