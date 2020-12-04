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Kıvanç Tatlıtuğ kovboy pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! "Karizmanın vergisini ver"
Kıvanç Tatlıtuğ kovboy pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! "Karizmanın vergisini ver"
Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren ve şu sıralar Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kovboy pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sarı ceketi ve şapkasıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri oyuncunun gönderilerine "Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim", "Bu adamı görünce aynada gördüğüm kişiye su bile veresim gelmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.
04.12.2020 15:02
- Son Güncelleme: 04.12.2020 15:02
2016 yılında evlendiği stilist eşi Başak Dizer ile birlikte soluğu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Sarı ceketi ve şapkasıyla poz veren oyuncunun bu karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Şu sıralar birbirlerine vakit ayıran çiftten Tatlıtuğ, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzı sosyal medyada İngiliz eski futbolcu David Beckham ile kıyaslandı.
37 yaşındaki oyuncunun bir dönem 'Kuzey Güney' dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu da Tatlıtuğ'un bu gönderilerine kayıtsız kalmadı.
Kocaoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarına, "Hayırdır dayı?" şeklinde esprili bir yorum yaptı.