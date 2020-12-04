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Kıvanç Tatlıtuğ kovboy pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! "Karizmanın vergisini ver"

Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren ve şu sıralar Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, kovboy pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sarı ceketi ve şapkasıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri oyuncunun gönderilerine "Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim", "Bu adamı görünce aynada gördüğüm kişiye su bile veresim gelmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

04.12.2020 15:02 - Son Güncelleme: 04.12.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





