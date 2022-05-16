Kısmetse Olur’da Eser West’in büyük aşkıydı! Estetiği dozunu kaçıran Cansel Çördük’ün son haline bakın! Tanımak artık imkansız
Kısmetse Olur'da Eser West'in büyük aşkıydı! Kısmetse Olur yarışmasında Eser West ile yaşadığı aşkla ön plana çıkan Cansel Çördük, program sayesinde adını geniş kitlelere duyurmuştu. Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme gelen Çördük, bu kez geçirdiği değişimle çok konuşuldu. Estetiği dozunu kaçıran fenomen gelin adayını görenler tanımakta zorlandı. Çördük'ün son hali için "Bu sen olamazsın", "Eski halinden eser kalmamış" yorumlarında bulundu. İşte değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Cansel Çördük'ün son hali...
16.05.2022 23:16 - Son Güncelleme: 16.05.2022 23:16
'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük yarışmanın ardından Türkiye'yi terk etti ve modellik yaparak kendine farklı bir yol çizdi.
Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük, bu kez geçirdiği değişimle tüm dikkatleri üzerine topladı.