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Haberler Magazin Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: "Hep dizinin dibinde..."

Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: "Hep dizinin dibinde..."

Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti Aylin Erçel. Geride 2 kız çocuğu ve bir torun bıraktı... Anneleri Aylin Erçel'in ölümüyle Gamze Erçel ile Hande Erçel daha sıkı bağlandı birbirine. Her fırsatta annelerine özlemlerini dile getiren abla kardeşlerden Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla üzdü.

10.01.2023 15:59 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:08
Hande Erçel’den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: Hep dizinin dibinde...

"HEP DİZİNİN DİBİNDE..."

Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti...

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Hande Erçel’den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: Hep dizinin dibinde...

Kanser hastalığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 yılında hayatını kaybetti.

Hande Erçel’den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: Hep dizinin dibinde...

O günden sonra birbirlerine daha sıkı sarılan Erçel kardeşler, annelerine özlemini her fırsatta dile getiriyor.

Hande Erçel’den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: Hep dizinin dibinde...

Geride 2 evlat ve bir torun bırakan Aylin Erçel, ailesi tarafından çok özleniyor.

Hande Erçel’den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: Hep dizinin dibinde...

Son olarak annesiyle bu karesini paylaşan Hande Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim anneciğim..." notunu yazdı.

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