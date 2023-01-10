Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti: "Hep dizinin dibinde..."
Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti Aylin Erçel. Geride 2 kız çocuğu ve bir torun bıraktı... Anneleri Aylin Erçel'in ölümüyle Gamze Erçel ile Hande Erçel daha sıkı bağlandı birbirine. Her fırsatta annelerine özlemlerini dile getiren abla kardeşlerden Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla üzdü.
10.01.2023 15:59 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:08
"HEP DİZİNİN DİBİNDE..."
Hande Erçel'den annesiyle ilgili yürek sızlatan paylaşım! 4 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti...
Son olarak annesiyle bu karesini paylaşan Hande Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim anneciğim..." notunu yazdı.