Kısmetse Olur Furkan'ın sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği konuşuluyordu! Olay iddiaya yanıt: "Benim yerimde siz de olabilirdiniz"
Kısmetse Olur Furkan'ın sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği konuşuluyordu! Olay iddiaya yanıt gecikmedi. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yer alan Furkan Can Ağca şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yarışmacı sevgilisini döverek çıplak fotoğraflarını ifşa etti. O iddia gündemdeyken Kısmetse Olur Furkan Instagram'dan açıklama yaptı bakın ne dedi.
25.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 25.12.2022 09:30
"BENİM YERİMDE SİZ DE OLABİLİRDİNİZ"
Kısmetse Olur Furkan'ın sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği konuşuluyordu! Olay iddiaya yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz haftanın favori adayları Oğulcan ve Şeydanur olmuştu. Erkeklerde 6 oyla Kaan ve kadınlarda 5 oyla Simge eleme adayı olmuştu.
Kadını darp, çıplak fotoğraflarla şantaj...Kısmetse Olur yarışmacısı fena ifşalandı
Haftanın ödülü 15 Bin TL'yi Şeydanur kazandığı için evini korumuştu ve Böylelikle Kaan Kısmetse Olur evine veda etmişti.