Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: "Kayalıklarda çekilen resimmiş..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı, Ebru Gündeş'le evli olduğu sırada Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Reza Zarrab Instagram'dan hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken Zarrab konuyla ilgili açıklama yaparken Petek Dinçöz'ü de unutmadı.
"KAYALIKLARDA ÇEKİLEN RESİMMİŞ..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... İşte Zarrab'ın açıklaması.
Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar geçtiğimiz haftalarda ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'