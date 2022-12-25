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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: "Kayalıklarda çekilen resimmiş..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: "Kayalıklarda çekilen resimmiş..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı, Ebru Gündeş'le evli olduğu sırada Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Reza Zarrab Instagram'dan hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken Zarrab konuyla ilgili açıklama yaparken Petek Dinçöz'ü de unutmadı.

25.12.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.12.2022 09:55
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab Hadise’yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: Kayalıklarda çekilen resimmiş...

"KAYALIKLARDA ÇEKİLEN RESİMMİŞ..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... İşte Zarrab'ın açıklaması.

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Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab Hadise’yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: Kayalıklarda çekilen resimmiş...

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar geçtiğimiz haftalarda ortalığı karıştırdı.

HADİSE REZA ZARRAB AŞKINA DAİR WHATSAPP MESAJLARI İFŞA OLDU

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab Hadise’yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: Kayalıklarda çekilen resimmiş...

Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab Hadise’yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: Kayalıklarda çekilen resimmiş...

Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab Hadise’yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı: Kayalıklarda çekilen resimmiş...

Mayıs 2021'de resmen boşanan Gündeş, davadan günler önce kızını da alıp Zarrab'ın yanına gitmişti. Gündeş'in bu olayı bilerek kızı için gittiği ihanetten emin olduğu ve döner dönmez de boşandığı öğrenildi.

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