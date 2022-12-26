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Haberler Magazin Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"

Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"

Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yer alan Furkan Can Ağca şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yarışmacı sevgilisini döverek çıplak fotoğraflarını ifşa etti. Konuyla ilgili Furkan'dan açıklama gelirken yeni bir skandal yaşandı. Oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan sosyal medya hesabından programda yayınlanan bir bölümü paylaşarak, tepkisini dile getirdi.

26.12.2022 14:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:38
Kısmetse Olur Furkan’dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz

"KALEDE KALECİ VAR DİYE GOL ATMAMAK OLMAZ"

Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti...

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Kısmetse Olur Furkan’dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz

'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programına katılan bir erkek adayın kadın yarışmacıya kullandığı ifadeler tepki çekti. Yarışmacı Furkan Can Ağca sevgilisi olan bir kadın yarışmacıya "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz" demesi tartışma yarattı.

Kısmetse Olur Furkan’dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan da Instagram hesabından o anları alıntılayarak, "Hayatta herhangi bi lafa bu kadar tekrar düşüyor mu? Ne demek isteniyor asla anlamadım. Başka nası söylenir bu laf?" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur Furkan’dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz

Geçtiğimiz haftanın favori adayları Oğulcan ve Şeydanur olmuştu. Erkeklerde 6 oyla Kaan ve kadınlarda 5 oyla Simge eleme adayı olmuştu.

Kadını darp, çıplak fotoğraflarla şantaj...Kısmetse Olur yarışmacısı fena ifşalandı

Kısmetse Olur Furkan’dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz

Haftanın ödülü 15 Bin TL'yi Şeydanur kazandığı için evini korumuştu ve Böylelikle Kaan Kısmetse Olur evine veda etmişti.

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