Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti: "Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz"
Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve yarışmacıları program başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yer alan Furkan Can Ağca şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yarışmacı sevgilisini döverek çıplak fotoğraflarını ifşa etti. Konuyla ilgili Furkan'dan açıklama gelirken yeni bir skandal yaşandı. Oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan sosyal medya hesabından programda yayınlanan bir bölümü paylaşarak, tepkisini dile getirdi.
26.12.2022 14:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:38
"KALEDE KALECİ VAR DİYE GOL ATMAMAK OLMAZ"
Kısmetse Olur Furkan'dan tepki çeken söz! Sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği söylenmişti...
Geçtiğimiz haftanın favori adayları Oğulcan ve Şeydanur olmuştu. Erkeklerde 6 oyla Kaan ve kadınlarda 5 oyla Simge eleme adayı olmuştu.
Kadını darp, çıplak fotoğraflarla şantaj...Kısmetse Olur yarışmacısı fena ifşalandı
Haftanın ödülü 15 Bin TL'yi Şeydanur kazandığı için evini korumuştu ve Böylelikle Kaan Kısmetse Olur evine veda etmişti.