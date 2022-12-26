Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in gözlerden sır gibi sakladığı kızı kendisinin kopyası! 81.yaşını yaşını kutlayan Şener Şen meğer...
Davaro, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo ve nicesi... Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şener Şen, 81.yaş gününü kutluyor. Şen, hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kameralardan uzan büyüttüğü kızını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Şen'in kızı, güzelliğiyle beğeni toplarken babasıyla benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medyada "Babasının birebir kopyası" yorumu yapıldı. İşte Şener Şen'in gözünden sakındığı kızı Bengü...
26.12.2022 16:12 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:12
Oynadığı pek çok rol hala hafızalarda. Çiçek Abbas, Davaro gibi filmleri aynı zamanda Hababam'dan bize kalan önemli isimlerden Şener Şen.
Yalnızca Yeşilçam'daki komik ve eğlenceli karakterleriyle değil; Kabadayı, Eşkıya, Av Mevsimi gibi nefes kesen dramlarda da çok izledik .