Kısmetse Olur Eslem çıka çıka bakın kimin sevgilisi çıktı! Binlerce insanı dolandırmıştı! Yeni gelin adayı Eslem Sena Nur'un eski aşkı şoke etti
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Son olarak yarışma programına katılan yeni gelin adayı Eslem Sena Nur oldu. Gelir gelmez dikkatleri üzerine çeken Eslem Sena Nur hakkında araştırma yapanlarsa şok geçirten o gerçeği gördü. Bakın Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Eslem Sena Nur kimin eski sevgilisi çıktı.
28.12.2022 16:45 - Son Güncelleme: 28.12.2022 16:56
Her şeye tamam ama bu kadarına pes! Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Eslem Sena Nur'un eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler büyük bir şok geçirdi. İşte detaylar...
YouTube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz akşam eleme gecesi yaşandı.
Kısmetse Olur Eslem çıka çıka bakın kimin sevgilisi çıktı! Binlerce insanı dolandırmıştı!
Tuğçe'nin ardından eve dahil olan kişi ise Eslem Sena Nur oldu. Eslem, çarpıcı açıklamaları, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla şimdiden milyonların favori gelin adayları arasında yerini aldı.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Bilek, Eslem'e "Diksiyonun çok güzel, şarkı söylemeni isterim." dedi.