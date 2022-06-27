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Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ile Çok Güzel Hareketler'in yıldızı arasındaki şoke eden ilişki! Kimse bilmiyor ama...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ile Çok Güzel Hareketler'in yıldızı arasındaki şoke eden ilişki! Kimse bilmiyor ama...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 2.sezonunun ardınan sezon finali yaptı. Dizinin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'ten başkası değil. 32 yaşındaki güzel oyuncu Camdaki Kız'dan ayrı olarak son yıllarda, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Burcu Bircik hakkında araştırma yapanlarsa bu gerçeği duyunca şaştı kaldı.

27.06.2022 15:55 - Son Güncelleme: 27.06.2022 15:55
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ile Çok Güzel Hareketler’in yıldızı arasındaki şoke eden ilişki! Kimse bilmiyor ama...

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ile Çok Güzel Hareketler’in yıldızı arasındaki şoke eden ilişki! Kimse bilmiyor ama...

Ekranın güzel yüzü Burcu Biricik'in kuzeninin o isim olduğunu görenler gözlerine inanamadı. İşte Burcu Biricik olmak üzere akraba ünlüler.

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik ile Çok Güzel Hareketler’in yıldızı arasındaki şoke eden ilişki! Kimse bilmiyor ama...

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