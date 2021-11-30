Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı’yı deniz atmıştı! Şevval Şahin’in sevgilisi hakkında şok karar!
MISS Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kerem Kamışlı'yla görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Aral ise ikilinin romantik yemeğini basarak Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atmıştı. Olayın ardından Şevval Şahin eski sevgilisine dönerken Aral hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıktı. İşte detaylar...
MİSS Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen o dönemki sevgilisi Kerem Kamışlı'yı 'Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm' diyerek denize attığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan iş insanı Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmadı. Müşteki Kerem Kamışlı'nın da yer almadığı duruşmada müşteki avukatları Rezan Epözdemir ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Özcan İmaş da yer aldı.
Sanık Avukatı Özcan İntaş ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını belirterek, "Duruşmaya katılacaktı ancak koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisi Miami'de yaşamaktadır. Mümkünse istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz. Bir sonraki celse aksi durumda gelemezse mahcup olmak istemiyoruz. Tanık Şevval Şahin de Londra'dadır, o nedenle katılmadı" şeklinde konuştu.
SANDALYEYLE BİRLİKTE KAMIŞLI'YI DENİZE ATTI
Tanık olarak dinlenen Erol Kayım, olayın geçtiği işletmede şef olarak çalıştığını belirterek "Kerem Kamışlı ve Şevval Şahin akşam restorana geldiler. Kendilerine hizmet ettik, 40 dakika geçtikten sonra deniz yoluyla sanık Yiğit Aral geldi. Onların masasına oturdu. Oturduktan yaklaşık 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladılar. Şevval Hanım'la da tartıştılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'aramıza girdin, seni bitireceğim' gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Şevval Şahin de tartışmaya dahil oldu. Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm' dedi ve sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu. Sanık Kerem Bey'e video çekerken 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' tarzında konuşuyordu" ifadelerini kullandı.