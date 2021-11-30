Burak Yamantürk’ün kayınvalidesine bakın! Özge Özpirinçci annesi ile güzelliğiyle sosyal medyayı salladı ‘Annesi değil ikizi gibi’

Güzelliği ile ilgi odağı olan Güzide Özpirinçci'nin kızıyla benzerliği olay olurken "Annesi değil ikizi gibi", "Özge güzelliğini annesinden almış", "Çok güzel" yorumları yapıldı.

İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...