Burak Yamantürk’ün kayınvalidesine bakın! Özge Özpirinçci annesi ile güzelliğiyle sosyal medyayı salladı ‘Annesi değil ikizi gibi’
Burak Yamantürk'ün kayınvalidesine bakın! Uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, bugün ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Özge Özpirinçci'nin özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Özpirinçci'nin Güzide Özpirinçci'yi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzelliği ile ilgi odağı olan Güzide Özpirinçci'nin kızıyla benzerliği olay olurken "Annesi değil ikizi gibi", "Özge güzelliğini annesinden almış", "Çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Özge Özpirinçci'nin güzeller güzeli annesi...
30.11.2021 20:20
- Son Güncelleme: 30.11.2021 20:20
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, bugün ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Özge Özpirinçci, saat 15.17'de bir kız bebek dünyaya getirdi.
Bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Özge Özpirinçci'nin özel hayatı, merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Özpirinçci'nin Güzide Özpirinçci'yi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Güzelliği ile ilgi odağı olan Güzide Özpirinçci'nin kızıyla benzerliği olay olurken "Annesi değil ikizi gibi", "Özge güzelliğini annesinden almış", "Çok güzel" yorumları yapıldı.
İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...