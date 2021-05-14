Kırmızı Oda'nın delikanlı Ali Sadi'si Erkan Petekkaya hayrete düşürdü! Gamze Özçelik ile bir dönem aynı dizide rol almıştı...

Kırmızı Oda'nın delikanlı Ali Sadi'si Erkan Petekkaya hayrete düşürdü! İyilik meleği Gamze Özçelik henüz elini eteğini oyunculuktan çekmediği dönemlerde oyuncu Erkan Petekkaya ile aynı dizide rol almıştı. Son dönemde Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Ali Sadi karakteri ile gündemden düşmeyen Erkan Petekkaya'nın gençliği merak konusu oldu. Bazı sosyal medya takipçileri Gamze Özçelik ile yıllar önce rol aldığı Serseri dizisi ile Erkan Petekkaya'nın gençliğini anımsarken bazıları ise ilk kez gördü ve 'hala aynı sanki hiç değişmemiş gibi' yorumunda bulundu. İşte Erkan Petekkaya'nın gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

14.05.2021 17:15 - Son Güncelleme: 14.05.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





