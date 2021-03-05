Kırmızı Oda'nın ağlatan Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün annesini görenler artık emin! Aslıhan Gürbüz'ün güzelliği genetik
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda'da Kumru karakterine hayat veriyor 38 yaşındaki güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz. Öncesinde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle fırtınalar estiren Aslıhan Gürbüz, Kumru karakterinin hikayesiyle de herkesi ağlatıyor her yeni bölümde. Aslıhan Gürbüz hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Meğer Aslıhan Gürbüz'ün güzelliğinin kaynağı annesiymiş. İşte başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere ünlülerin anneleri.
05.03.2021 14:08
- Son Güncelleme: 05.03.2021 14:08