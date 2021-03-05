Kırmızı Oda'nın ağlatan Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün annesini görenler artık emin! Aslıhan Gürbüz'ün güzelliği genetik

Aslıhan Gürbüz hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği isimlerden biri de annesi oldu. Annesini görenler 'Aslıhan'ın güzelliği genetik' yorumunda bulundu. İşte başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere ünlülerin anneleri.