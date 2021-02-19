Kırmızı Oda'nın ağır abisi Erkan Petekkaya ve oğlunu görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle hayrete düşürüyor. Babasının aksine gözlerden uzak duran Cem Cano'nun son halini görünce siz de babasına benzetmekten geri durmayacaksınız.
Ünlü çift 2004 yılında oğulları Cem Cano'yu kucaklarına aldı. Didem ve Cem Cano Petekkaya gözlerden uzak durmayı tercih etti. Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu merak ediyor. Cem Cano şu sıralar babasının küçük bir kopyası gibi. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.