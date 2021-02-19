Kırmızı Oda'nın ağır abisi Erkan Petekkaya ve oğlunu görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kendisinin aynısı

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle hayrete düşürüyor. Babasının aksine gözlerden uzak duran Cem Cano'nun son halini görünce siz de babasına benzetmekten geri durmayacaksınız.

19.02.2021 12:43 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





