Meghan Markle ve Prens Harry iki ay sonra el ele! Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Bu ayrılık açıklamasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra Meghan Markle ve Prens Harry ilk kez Londra'da, el ele ortaya çıktı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılık kararı ve sonrasında yaşananları kısaca hatırlamak gerekirse... 2020 yılının ilk ayında İngiltere, aslında bir süredir kulislerde konuşulan ama beklenmedik bir biçimde yaşanan "ayrılık" ile çalkalanıyor. Ailenin en gözde üyelerinden ikisi, Prens Harry ile Meghan Markle, unvanlarından feragat ettiklerini, aileden ayrıldıklarını duyurdu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.
Markle'ın aileye girmesi, halk tarafından 'anneleri Prenses Diana'nın emaneti' olarak görülen iki prens, William ile Harry'nin arasını açmaya başlamıştı zaten. Aile içinde yaşanan gerilim sonunda dışarı da yansıdı. İki prens, evlerini, çalıştıkları vakıfları hatta sosyal medya hesaplarını bile ayırdı. Ama bu son gelişme tüm bu olayların üzerine "tuz biber ekti".
Bu arada çiftin bundan böyle ne yapacağı, finansal bağımsızlıklarını nasıl sürdüreceği de merak konusu. Yine ortaya atılan iddialara göre çift, reklam anlaşmaları sayesinde milyonlarca dolar kazanıp servet edinecek. Markle'ın oyunculuğa geri döneceği hatta eskisi gibi 'orta sınıf ünlü' değil yıldız ünlüler arasında yer alacağı da iddialar arasında.