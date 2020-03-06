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Meghan Markle ve Prens Harry iki ay sonra el ele! Kraliyet Ailesi'nden ayrılmışlardı...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak olan ikilinin geleceği merak konusu. Bu ayrılık açıklamasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra Meghan Markle ve Prens Harry ilk kez Londra'da, el ele ortaya çıktı.

06.03.2020 10:26 - Son Güncelleme: 06.03.2020 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





