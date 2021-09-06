Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı
Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara vermişti. Şimdilerde ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tenis turnuvasına katılan oyuncu, o anlara ait bir videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Süper minisiyle boy gösteren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
06.09.2021 22:42
- Son Güncelleme: 06.09.2021 22:49
Gökçe Akyıldız, 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Üç yıl aradan sonra ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.