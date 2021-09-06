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Haberler Magazin Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara vermişti. Şimdilerde ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tenis turnuvasına katılan oyuncu, o anlara ait bir videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Süper minisiyle boy gösteren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...

06.09.2021 22:42 - Son Güncelleme: 06.09.2021 22:49
Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Gökçe Akyıldız, 2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

28 yaşındaki güzel oyuncu Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla ise mesleğine ara vermişti.

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Üç yıl aradan sonra ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, katıldığı tenis turnuvasında çekilen bir videosunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Kırgın Çiçekler ile parlayan Gökçe Akyıldız tenis kortunda şov yaptı! Süper minisiyle oradan oraya koşturdu yer yerinden oynadı

Süper minisiyle boy gösteren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Akyıldız için "10 parmağında 10 marifet" yorumu yapıldı.

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