Kimse Bilmez'in Sevda'sı ve Ali'sinden samimi açıklamalar 'Sanatçı egosu...'

- Siz 15 yıldan fazla süredir dizi sektöründesiniz. Bu süreç içinde yukarı doğru ilerleyen bir ivme oldu mu sektörde?

- K: Tek kamera, tek ekip ve 70 dakika kadar çekiyorduk önceden. Şimdi iki ya da dört kamera, iki ekip ve en az 140 dakika çekiliyor diziler. Dizilerin zamanının uzaması ilginç, dünyada örneği yok tabii ama teknik açıdan çok ama çok ilerledik. Artık tüm dünyaya dizi satabiliyoruz ve onlar bizden aldıkları dizilerin tek bölümünü beşe bölüp hafta için yayınlıyorlar.