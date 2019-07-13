Kimse Bilmez'in Sevda'sı ve Ali'sinden samimi açıklamalar 'Sanatçı egosu...'
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda ve Ali karakterini canlandıran genç oyuncu Özgü Kaya ile Keremcem, son günlerin en sevilen ikilisi haline geldiler. İkilinin uyumu ve oyunculukları izleyici tarafından çok sevildi. Herkes Kimse Bilmez yeni bölümde ne olacağını merak ederken dizinin yıldızları Keremcem ve Özgü Kaya hem kendileri hem de dizi hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte Özgü Kaya ve Keremcem'den çok özel açıklamalar.
- Dizide aksiyon sahneleri için özel eğitim aldınız. Nasıl geçti hazırlık süreci?
- Keremcem: Kimse Bilmez dizisi başlamadan önce iki, üç ay role hazırlık dönemim oldu. Aksiyon yönetmeni, dublör ve dövüş eğitmeni vardı ekibimizde. Yani oldukça profesyonel, dünya standartlarında bir hazırlık süreciydi. Önce dövüş, ardından yönetmen koreografiyi veriyor, çalışıyorduk. Spor yapmaya alışkın olmama rağmen ter içinde kalıyordum.
- Siz 15 yıldan fazla süredir dizi sektöründesiniz. Bu süreç içinde yukarı doğru ilerleyen bir ivme oldu mu sektörde?
- K: Tek kamera, tek ekip ve 70 dakika kadar çekiyorduk önceden. Şimdi iki ya da dört kamera, iki ekip ve en az 140 dakika çekiliyor diziler. Dizilerin zamanının uzaması ilginç, dünyada örneği yok tabii ama teknik açıdan çok ama çok ilerledik. Artık tüm dünyaya dizi satabiliyoruz ve onlar bizden aldıkları dizilerin tek bölümünü beşe bölüp hafta için yayınlıyorlar.
- Peki, 15 yıl önce de başrol oyuncusuydunuz, şimdi de... Ve artık rol arkadaşlarınızın çoğu Z kuşağından, 22, 23 yaşındalar. Aranızda kuşak farkı olduğunu hissediyor musunuz?
- K: Mesela partnerim Özgü, 23 yaşında. Benim tecrübemden faydalanmayı seçiyor o. Eskiden jenerasyonlar arası fark 10 yıldı, şimdi ise üç yıla düşmüş. Bu çok farklı bir duygu. Ama Özgü ile hiç kuşak farkı yaşamıyoruz. Çünkü bende teknolojiyi de sektörü de takip ediyorum. Özgü de olgun biri. Bazen Özgü'yü internetten çanta alırken görüyorum tabii.
MAYMUN İŞTAHLI DEĞİLİM
- Bu arada nazar değmesin ama saçınızda hiç beyaz görmüyorum...
- K: Tek sayıları severim, 41 yaşmndayım, 41 kere maşallah, evet saçımda beyaz yok, boyamıyorum saçlarımı. Boya sanmalarından mustaribim ama...
- Özgü Hanım, sizim Keremcem'den öğrendiğiniz şeyler var mı?
- Özgü Kaya: Çok şanlı bir setteyim. Vaktimin çoğu Keremcem'le geçiyor. Engin Hepileri, Ahmet Mekin, onların da hem oyunculuk hem de hayat deneyimlerinden yararlanıyorum.
- Müzik eğitimi aldığınızı duydum...
- Ö.K: Hâlâ öğrenciyim aslında, konservatuvarda opera eğitimi alıyorum.
- K: Bülbül gibi bir sesi var. Özgü şarkı söylediğinde şarkı söyleyesim kaçıyor. Harika ötesi...