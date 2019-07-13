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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisindeki canlandırdığı Meltem karakteriyle Türkiye'de en çok sevilen kadın oyuncularından biri olan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan ikilisi hayranlarını şok etti. Pınar Altuğ eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile fotoğrafı veriyor. Yağmur Atacan ile evlilikleri sıkıntılı başlamıştı. Sebebi ise ikilinin arasındaki yaş farkı. Peki Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? İşte sevenlerini şok eden sorunun yanıtı...

13.07.2019 07:43 - Son Güncelleme: 13.07.2019 07:47
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

HADİSE

22 Ekim 1985

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