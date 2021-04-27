Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...
Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı sonrası diziye yeni gelen ve diziye veda etmesi beklenen isimler gündemden düşmüyor. İlk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan EDHO'nun ana kadrosunda yer alıp ayrılan oyuncu sayısı dikkat çekti. İşte kimler geldi kimler geçti dedirten EDHO oyuncuları...
8 Eylül 2015 tarihinden beri yayında olan dizinin ana kadrosuna adını yazdırıp, ayrılan oyuncu sayısı tam 75 kişi... Bahadır Özener'le Berna Aruz'un yazdığı diziden senaryo gereği ayrılanların ezici bir çoğunluğunu Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Hızır Çakırbeyli' veya adamları, birkaçını ise düşmanları öldürdü.
EDHO 192. bölüm fragmanı: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"