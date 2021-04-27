Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı sonrası diziye yeni gelen ve diziye veda etmesi beklenen isimler gündemden düşmüyor. İlk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan EDHO'nun ana kadrosunda yer alıp ayrılan oyuncu sayısı dikkat çekti. İşte kimler geldi kimler geçti dedirten EDHO oyuncuları...

27.04.2021 14:11 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





