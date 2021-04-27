RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı sonrası diziye yeni gelen ve diziye veda etmesi beklenen isimler gündemden düşmüyor. İlk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan EDHO'nun ana kadrosunda yer alıp ayrılan oyuncu sayısı dikkat çekti. İşte kimler geldi kimler geçti dedirten EDHO oyuncuları...

27.04.2021 14:11 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:24
Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan oyuncular listesinde bakın kimler var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

"Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerini paylaştığı ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekrandaki altıncı sezonu...

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

8 Eylül 2015 tarihinden beri yayında olan dizinin ana kadrosuna adını yazdırıp, ayrılan oyuncu sayısı tam 75 kişi... Bahadır Özener'le Berna Aruz'un yazdığı diziden senaryo gereği ayrılanların ezici bir çoğunluğunu Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Hızır Çakırbeyli' veya adamları, birkaçını ise düşmanları öldürdü.

EDHO 192. bölüm fragmanı: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

Beyin ameliyatı geçiren Sabina Toziye, senaryo gereği yatağında kalp krizinden ölen tek kişi oldu!

Kimler geldi kimler geçti... EDHO'da veda sahneleriyle ekran başına kilitlediler! Bir hayli kabarık olan listede bakın kimler var...

İŞTE EDHO'YA VEDA EDENLER LİSTESİ

Salı akşamlarının en çok izlenen iki yapımından biri olan dizinin ekran serüveni bitene kadar bakalım kaç oyuncunun daha yolu 'EDHO'dan geçecek?"