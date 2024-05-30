Kimi müezzin kimi bahçıvanmış; Ünlülerin ilk meslekleri ne? Şener Şen, Hande Yener, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'nereden nereye' dedirten meslekleri

Tutkulu bir dansçı ve performans sanatçısı olarak bilinen Sibel Cangüre, genç yaşta aldığı bir teklif ile sahnelerin yıldızı haline geldi. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında sık sık görülen Sibel, dans yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Oryantal dansın büyüleyici dünyasına giriş yaptığında, kısa sürede adını duyurdu.

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Nur Fettahoğlu /Bankacı

Nur Fettahoğlu bir açıklamasında,"Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım." ifadelerine yer vermişti.