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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Imane Elbani ile hayatını birleştirmişti. O günden bu yana özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor Murat Yıldırım'ın. 40 yaşındaki ünlü ismin eşi, yaşı, memleketi bunlarından bazıları. Hal böyle olunca özel hayatına dair bazı detaylar sosyal medyada yayılıyor. Onlardan biri de çocukluk fotoğrafı oldu. Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz.

01.06.2019 18:35 - Son Güncelleme: 01.06.2019 18:35
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Kıvanç Tatlıtuğ

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Angelina Jolie

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Özge Özpirinççi

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Kenan İmirzalıoğlu

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