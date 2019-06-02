Hadise'nin bikinili paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz sezonunu teknede açtı. Son olarak magazin muhabirleri ile makyajsız bir halde röportaj yapan Hadise, başta gazeteci Cengiz Semercioğlu ve bir kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren ünlü popçu, makyajsız bir fotoğrafını yayınlamış ve "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne?" demişti. Hadise'nin ardından birçok ünlü makyajsız fotoğrafını paylaşarak ünlü şarkıcıya destek olmuştu. Yaz sezonunu açan Hadise'nin bikinili paylaşımı da olay oldu. Estetikle bambaşka birisi olan ünlü şarkıcıyı bikinili görenler, yaşını merak etti. İşte Hadise'nin yaşı...

02.06.2019 10:59 - Son Güncelleme: 02.06.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





