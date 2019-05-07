Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sorularını hazırlayan ekipte görev yapan Kemal Kırar'dan acı haber geldi. Tekirdağ Malkara doğumlu Kemal Kırar, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Edebiyata küçük yaşlarından bu yana ilgi duyan Kemal Kırar, birçok edebi eserin okuyucuyla buluşmasına katkıda bulundu. İşte dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in "Ben Türkçe aşığıyım." diyen Kemal Kırar hakkında detaylar...
Edebiyata küçük yaşlarından beri büyük ilgi duyan Kırar, Destek Yayınları, Okuyanus, Alfa Yayıncılık gibi önemli kurumlarda editör ve musahhih olarak çalıştı. Birçok edebi eserin okuyucuyla buluşmasına katkıda bulundu. "Ne Ülen Bu" ve "Bildiğimiz Gibi Değil" adlı kendi yazdığı iki kitabı yayımlandı.