GaleriMagazin

Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sorularını hazırlayan ekipte görev yapan Kemal Kırar'dan acı haber geldi. Tekirdağ Malkara doğumlu Kemal Kırar, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Edebiyata küçük yaşlarından bu yana ilgi duyan Kemal Kırar, birçok edebi eserin okuyucuyla buluşmasına katkıda bulundu. İşte dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in "Ben Türkçe aşığıyım." diyen Kemal Kırar hakkında detaylar...

07.05.2019 17:19 - Son Güncelleme: 07.05.2019 17:19
Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ ÖNEMLİ İSMİ KEMAL KIRAR!

Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan ekipteki değerli isim Kemal Kırar, İstanbul'daki evinde 06 Mayıs 2019 Pazartesi sabahı ölü bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

Kemal Kırar 1964 yılında Tekirdağ Malkara'da doğdu. İlk, orta ve Liseyi Malkara'da okuyan folklör ve masa tenisi dallarında ilçeye ve Malkara Lisesine dereceler kazandıran daha sonra gittiği İstanbul'da dil bilimi üzerien eğitim alan eski eserlerin bir çoğunu yenileyerek bu konuda da adını duyurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

Edebiyata küçük yaşlarından beri büyük ilgi duyan Kırar, Destek Yayınları, Okuyanus, Alfa Yayıncılık gibi önemli kurumlarda editör ve musahhih olarak çalıştı. Birçok edebi eserin okuyucuyla buluşmasına katkıda bulundu. "Ne Ülen Bu" ve "Bildiğimiz Gibi Değil" adlı kendi yazdığı iki kitabı yayımlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Kırar, 07 Mayıs 2019 Salı günü öğlen namazında İstanbul Karacaahmet Şakirin camiinde, 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü de Malkara Gazi Ömer Bey Caminde kılınacak öğlen namazı sonrasında Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

6 Mayıs 2019 günü hayata ve sevdiklerine veda eden Kemal Kırar, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmanın sorularını hazırlayan ekipte görev yapıyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...
Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan şok eden sözler! Yunus Özdiken'le aşk yaşayan Elçin Sangu...