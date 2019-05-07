Kim Milyoner Olmak İster'in sorularını hazırlayan Kemal Kırar'dan acı haber!

Edebiyata küçük yaşlarından beri büyük ilgi duyan Kırar, Destek Yayınları, Okuyanus, Alfa Yayıncılık gibi önemli kurumlarda editör ve musahhih olarak çalıştı. Birçok edebi eserin okuyucuyla buluşmasına katkıda bulundu. "Ne Ülen Bu" ve "Bildiğimiz Gibi Değil" adlı kendi yazdığı iki kitabı yayımlandı.