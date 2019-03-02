Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, kısa sürede milyonların gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla kariyerine devam eden Murat Yıldırım, daha önce de evlilik yaptı. Peki yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen ismi Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...
02.03.2019 04:08
- Son Güncelleme: 02.03.2019 04:30
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