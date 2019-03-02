GaleriMagazin

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, kısa sürede milyonların gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla kariyerine devam eden Murat Yıldırım, daha önce de evlilik yaptı. Peki yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen ismi Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

02.03.2019 04:08 - Son Güncelleme: 02.03.2019 04:30
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!

Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!

Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. Peki, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında şaşırtan gerçek!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!