Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal yine gündem oldu. Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, dizideki rolü kadar özel hayatıyla da gündemde. Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı son olarak memleketi ile çok konuşuldu! Peki Bülent İnal nereli? İşte başta Papitaht'ın yıldızı Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri...

01.03.2019 19:03 - Son Güncelleme: 01.03.2019 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





