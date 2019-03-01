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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal yine gündem oldu. Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, dizideki rolü kadar özel hayatıyla da gündemde. Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı son olarak memleketi ile çok konuşuldu! Peki Bülent İnal nereli? İşte başta Papitaht'ın yıldızı Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri...

01.03.2019 19:03 - Son Güncelleme: 01.03.2019 19:52
Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Payitaht Abdülhamid dizisiyle gündemden düşmeyen Bülent İnal hayranlarının ilgi odağı oldu. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid ile çok konuşulanlar arasına girerken memleketiyle olay oldu.
PEKİ HANGİ ÜNLÜ NERELİ? İŞTE ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Furkan Palalı - Konya

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal bakın aslında nereliymiş!

Demet Özdemir - Kocaeli

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