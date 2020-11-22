Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster’e ‘kiralık katil’ sorusu damga vurdu! Angelina Jolie mi, Madonna mı, Adele mi? Çok şaşıracaksınız…

Kim Milyoner Olmak İster’e ‘kiralık katil’ sorusu damga vurdu! Angelina Jolie mi, Madonna mı, Adele mi? Çok şaşıracaksınız…

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan İntihar etmesindense öldürülmüş olmasını ailesinin daha kolay atlatacağını düşünüp kiralık katil tutmaya kalkan fakat kiralık katilin kendisinden tekrar düşünmesini istemesi üzerine vazgeçen kimdir?' sorusu damga vurdu. Cevap ise çok merak edildi… Angelina Jolie mi, Madonna mı Adele mi? İşte o sorunun yanıtı ve yarışmadan kareler…

22.11.2020 02:41 - Son Güncelleme: 22.11.2020 02:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





