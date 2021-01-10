Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir? İşte cevabı...

ATV ekranlarında yayınlanan ve herkesin severek takip ettiği Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin lira değerindeki soru geceye damgasını vurdu. Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir? sorusunun cevabını herkes merak etti. İşte Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir? sorusunun cevabı...