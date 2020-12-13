Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Guinness Dünya Rekorları' sorusu! Bakın 'En büyük kızartma tavası' unvanı hangi şehre ait...
Kim Milyoner Olmak İster'e Edirne sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?" sorusu damga vurdu. İşte geceye damga vuran o sorunun yanıtı ve yarışmadan kareler…
13.12.2020 02:59
- Son Güncelleme: 13.12.2020 03:40
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