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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hangi adda bir element yoktur?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, 'element' sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

07.02.2022 01:47 - Son Güncelleme: 07.02.2022 02:03
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

Milyoner yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan 50.000 TL değerindeki "Hangi adda bir element yoktur?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

A) TEKNETYUM

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

B) TERBİYUM

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sordu! Hangi adda bir element yoktur? Tam 50.000 TL...

C) HASSİYUM

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