Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına "Hayır" oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Berkay Şahin başarılı bir performans sergileyerek, izleyicinin takdirini kazandı. Karşısına çıkan 200.000 TL değerindeki, Yiyecek Hakkı oylamasına "Hayır" oyu veren iki ülke sorusuna verdiği cevapla geceye damga vurdu. O iki ülke ise şaşırtmadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...