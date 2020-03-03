Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Sivas' sorusu! Herkes İç Anadolu Bölgesi zannetti ama...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivas' sorusu damga vurdu. "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" şeklinde sorulan sorunun cevabını herkes 'İç Anadolu Bölgesi' zannetti ama gerçek bambaşka çıktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran 'Sivas' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
03.03.2020 02:25
- Son Güncelleme: 03.03.2020 03:00
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