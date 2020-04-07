Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'plaka' sorusu: Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine izleyicisi tarafından ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümünde her yarışmacıya tanınan seyirciye sor jokeri, uzmana sor jokeri olarak değiştirildi ve uzman Arda Ayten olarak belirlendi. Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmasında geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?" sorusu damga vurdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'plaka' sorusu ve yeni bölümden kareler...
07.04.2020 00:10
- Son Güncelleme: 07.04.2020 00:28
Milyoner'in son bölümünde her yarışmacıya tanınan seyirciye sor jokeri, uzmana sor jokeri olarak değiştirildi ve uzman Arda Ayten olarak belirlendi.
ARDA AYTEN JOKER KOLTUĞUNDA - HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmasında geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?" sorusu damga vurdu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER